Har lukket avvik om beredskapspliken

Etter et tilsyn hos Sørreisa kommune i mai 2016 vedrørende den kommunale beredskapsplikten, ble det funnet noen avvik.

Nå er disse lukket i tråd med plan for oppfølging. Dette kommer frem i en korrespondanse mellom Fylkesmannen i Troms og rådmann i Sørreisa kommune.

Også henvisning til ansvarlig for revideringen måtte på plass.

SØRREISA: Avvikene var at beredskapsplanen ble ferdig revidert i tråd med gjeldende krav og at det ble etablert rutiner som sikret forløpende oppdateringer i planen og minimum årlig.