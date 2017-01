Direkte-nordlys fra Senja til hele verden

Visit Senja AS ved Anders Hanssen har inngått partnerskap med Startsiden. Onsdag så tilskuere fra hele verden nordlyset blafre over Senja i sanntid.

SILSAND: Startsidens naturkanal Zooom har siden april i fjor oppnådd suksess med å vise dyrenes verden i sanntid.

Onsdag lanserte de, i samarbeid med Anders Hanssen ved visitsenja.info, en helt ny funksjon der man kan se nordlyset danse over Senja - akkurat slik som øyet ville oppfattet det om man var der selv.

- Senja er ett av de beste stedene å vise nordlyset fra. Gjennom Hanssens selskap, Visit Senja AS - og hans tekniske og kunnskapsmessige ekspertise om foto og lys, er det mulig å gjøre akkurat det, forteller redaktør i Zoom, Trygve Sørvaag.

- Spektakulært

Zooom og Visit Senja AS har, ifølge redaktøren, planer om å utvikle konseptet videre i området rundt Senja. Foreløpig er det imidlertid satt ut ett avansert og dyrt kamera som sender direkte fra nattehimmelen.

- Kameraet står plassert på Silsand. Det er muligheter for oss å justere utsnittet ettersom hvor på himmelen nordlyset beveger seg, men hovedutsnittet er peilet mot Finnsnes, sier han.

Etter at direktesendingen er over, står spesialkameraet og strømmer direkte hver dag helt til nordlys-sesongen er over.

- Vi ønsker å vise den spektakulære norske og nordiske naturen. Både dyrelivet og nordlyset. Sistnevnte er noe av det mest spektakulære man har av nordisk natur, sier Sørvaag som selv aldri har sett det.

- Internasjonalt

Onsdag var det godt over 100.000 mennesker fra hele verden, blant annet fra Italia, Spania, Brasil og Thailand som fulgte med nordlyset over Senja og Finnsnes på nettstedet www.zooom.no/nordlys/live.

- Når våren nærmer seg, vil vi nok sette opp flere kameraer og vise andre, spennende utsnitt, sier redaktøren.

Onsdag lanserte Norske Zooom også en engelsk kanal - nettopp på grunn av interessen av nordlyset.

- Vi vil sammen med Visit Senja AS jobbe mot et internasjonalt marked. Målet er også at Hanssens selskap skal ta imot og stelle i stand nordlysturer til turistene som kommer for å oppleve det live, forteller Sørvaag.

For mye av hensikten er nettopp det - trekke folk til Senja.