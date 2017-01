242.000 reiste via Bardufoss

Knapt 243.000 flypassasjerer brukte Bardufoss lufthavn i 2016.

BARDUFOSS: Det nøyaktige tallet er 142.716 passasjerer. Det er ifølge Avinors årsstatistikk 7,6 prosent flere passasjerer enn i 2015.

De nærmeste naboene, Harstad/Narvik lufthavn Evenes og Tromsø lufthavn, hadde henholdsvis 715.271 og 2.104.861 passasjerer.

Ikke helt riktig

Men lufthavnsjef Jørn Limo mener man ikke skal henge seg for mye opp i prosenttallet for Bardufoss, for det er ikke helt riktig.

– Nei, statistikken går ikke an å følge fordi vi hadde streik i Norwegian i 2015. Da mistet vi 15 fly i mars, sier Limo.

Og da henger det med videre i statistikken for 2016 ved at man får en unormalt høy prosentandel i mars 2016.

– Det gjør at vi får en unormalt høy passasjerstatistikk på Bardufoss. Den reelle veksten er på to-tre prosent, sier Limo.

Over flere år

Selv om økningen er langt mindre enn statstikken skulle tilsi, er det likevel økning. Og den har ligger på to-fire prosent de siste årene,.

– Ja, vi har hatt litt økning over flere år. Det er økning i sivil trafikk, men det er Forsvaret som dominerer, sier Limo.

Han sier at det som vises i økningen ligger hovedsaklig på at Forsvaret er blitt flinkere til å utnytte de vanlige ruteflyene bedre enn tidligere.

– Forsvaret regulerer hva de får med på ruteflyene. Ser vi på dekningsgraden så er ikke den spesielt høy. Mange ganger drar flyene med mange ledige seter, mens andre ganger, særlig inn mot helg, er flyene stappfulle. Men vi er glade for all økning. Så lenge det er høyt belegg på flyene vil Norwegian fortsette å fly på Bardufoss, sier Limo.

Norwegian og Forsvaret inngikk i fjor en ny treårsavtale på Bardufoss med opsjon på ytterligere et år.