– Kan ikke ta NH90 med ut til havs

Nye svakheter avdekket på de nye kystvakthelikoptrene NH90 gjør at de ikke kan tas med til sjøs.

Prosjektkoordinator Knut Erik Oulie sier til Kyst og Fjord at «vi er ganske sikre på at dette er en midlertidig begrensning, som vil løse seg i løpet av første halvår 2017».

Prosjektledelsen i Forsvaret skal imidlertid i snart ett år ha jobbet for å finne en løsning problemene.

Forsvarsdepartementet benekter overfor avisen at maksimumskrengninga skal være et problem.

Detaljene rundt de nye begrensningene er hemmelige, men skal ha vært tema på et møte i Forsvarsdepartementet i midten av desember.

Det nye kystvakthelikopteret tåler nemlig ikke rom sjø. Så lenge helikopteret befinner seg om bord i en kystvaktbåt, tillater ikke den italienske fabrikken, som produserer NH90, at fartøyet krenger mer enn 20 grader.

BARDUFOSS: – Dette betyr enkelt og greit at vi ikke kan ta det med ut på sjøen, sier kystvaktsjef Sverre Engeness til Kyst og Fjord .