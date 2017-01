Mildvær og regn har gjort det utfordrende for driften, men nå ser det ut til å bli gode forhold i skianleggene.

Roger Haugnes har også fått flere tilbakemeldinger etter en sen åpning av anlegget, men etter det nye snøfallet og stabile kulden som er meldt, ser ting lysere ut for Sandviklia også.

Mildvær gjør det utfordrende for skianleggene å produsere snø. Når kvikksølvet i gradestokken ikke kryper under null og nedbøren kommer som regn, blir hyttefolket i Målselv fjellandsby utålmodig.

– Hittil vil jeg beskrive sesongen som ganske håpløs. Det har vært stor snømangel. Jeg tenker det var sannelig på tide, sier daglig leder for Sandviklia alpinsenter, Roger Haugnes.

– Nå er vi positive. Vi venter storinnrykk de to neste helgene, sier daglig leder for skianlegget i Målselv, Øystein Johansen.

FINNSNES: Ifølge yr.no melder de om stabil kulde, snø og delvis sol i skianleggene i Målselv og Sandviklia. Forløpig ser det ut til å vare ut uken. I tillegg til et nylig snøfall, kan det bli gode forhold i bakken.