Trimmet motorsykkelen - må punge ut

En 20 gammel mann er bøtelagt etter å ha trimma motorsykkelen.

FINNSNES: En 20 år gammel mann fra Senja er av politimesteren i Troms ilagt en bot på 10.000 kroner for å ha trimmet motorsykkelen sin.

«I tiden frem til tirsdag 25. august 2015 i Lenvik og andre steder brukte han en Yamaha motorsykkel (...) til tross for at motorsykkelen var endret slik at den maksimale hastighet eller ytelse var økt», heter det i forelegget utstedet av politiadvokat Marie Lygre.

88,2 kW

Her bøt mannen vegtrafikkloven paragraf 31, første ledd jf. paragraf 13:

«For å ha overtrådt bestemmelsen om at kjøretøy/utstyr i bruk skal opprettholdes i slik utførelse/vedlikeholdes slik at de til enhver tid tilfredsstiller de krav som gjaldt ved første gangs registrering.»

Veitrafikkloven paragraf 31, første ledd jf. paragraf 24, er også lagt til grunn:

«For å ha ført motorvogn uten å inneha gyldig førerkort, eventuelt gyldig kompetansebevis, for vedkommende gruppe av motorvogner.»

Ifølge forelegget hadde motorsykkelen en effekt på 88,2 kW.

- Hvilket krever førekort klasse A, opplyses det i forelegget.

Bot

Dersom mannen ikke betaler bota på 10.000 kroner, straffes han med fengsel i 20 dager.

Dersom forelegget ikke godtas av mannen og må oversendes domstolen for pådømmelse, bortfaller strafferabatten.

- I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 12.000 kroner, subsidiært 24 dager i fengsel. I tillegg vil det bli krevd saksomkostninger til det offentlige, heter det i forelegget.