Stjal brunost og multer — det var ikke lurt

Kvinne i slutten av 60-årene nasket til seg brunost og multer. For tyveriet må hun betale dyrt.

Dersom forelegget ikke godtas av mannen og må oversendes domstolen for pådømmelse, bortfaller strafferabatten.

For overtredelsen ilegges hun en bot på 3.000 kroner, subsidiært seks dager i fengsel.

Her brøt kvinnen straffeloven paragraf 323, første ledd:

SØRREISA : Det var i oktober i 2016 at kvinnen, ifølge forelegget utstedet av politiadvokat Hanne Simonsen, stjal til seg brunost og multer fra en butikk i Sørreisa.