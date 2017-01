Meteorologene lover noe kaldere vær utover uka

Allerede fra og med morgentimene i dag blir det noe kaldere vær i regionen.

FINNSNES: Men det er ikke snakk om mange minusgrader.

Meteorologene ved yr.no melder om minus én grad ved kysten i morgentimene onsdag. Utover dagen synker temperaturen til rundt minus tre grader.

Her varsles det ikke om nedbør og vindforholdene blir også rolige. Men et grått skydekke vil legge seg over hele regionen.

Innlandet får temperaturer på mellom minus seks og minus åtte grader denne dagen. Her kan det komme rundt to millimeter nedbør fram til lunsj.

Nedbørsfritt

Torsdag fortsetter kuldegradene å prege Midt-Troms, men fortsatt ligger de bare like under nullpunktet på gradestokken.

For temperaturen vil variere mellom minus én og minus to grader dagen gjennom. Ei heller her varsles det om nedbør.

Innlandet ser også ut til å få en nedbørsfri dag, men temperaturen varierer mellom minus elleve grader om morgenen og minus ni grader til kvelds.

Kaldere

Ser man på været fredag klarner det til etter ei ellers gråbetont uke. Fra og med midt på dagen lover meteorologene minus fire grader og klarvær ved kysten.

Her får innlandet noe kaldere temperaturer - minus elleve grader om morgenen og minus åtte grader til kvelds. Det varsles om gråvær og svak vind fra nord-nordvest denne dagen.

Snø

Langtidsvarselet viser at det lørdag og søndag kan komme noe nedbør i form av snø stort sett i hele regionen. Temperaturen forblir på minussiden disse dagene også.