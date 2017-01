Mann (22) tiltalt for overgrep mot 75 barn

De fleste barna er fra Tromsø, men også barn fra Troms generelt, Nordland, Hedmark, Vestfold og Agder er involvert.

Tiltalen omfatter også fysiske, seksuelle overgrep mot åtte barn under 16 år, melder avisa. Fire av disse skal ha vært under 14 år da overgrepene skjedde.

22-åringen skal ifølge tiltalen ha lånt et bilde fra en kjent blogger.

Der skal han ifølge avisa ha lurt dem til å tro at han var en jente på 15 år.

Ifølge tiltalen, som avisa Nordlys refererer til, skal mannen i hovedsak ha benyttet seg av en falsk Facebook-profil og Skype for å komme i konakt med barna.

Det var i mars i fjor at etterforskningen startet. En mann i starten av 20-årene var mistenkt for overgep mot flere barn.

