Kl. 12 onsdag gikk alarmen - Langt fra alle vet hva signalet betyr

Når sivilforsvaret onsdag gjennomfører varslingsprøve i hele landet vet kun halvparten hva signalet betyr.

FINNSNES: To ganger i året gjennomføres det landsomfattende varslingsprøver. Mange vil nok kjenne igjen den høye ulingen fra signalanleggene rundt omkring, men ikke alle vet hva signalet betyr.

- Bare bråk

Faktum Markedsanalyse har gjennomført en undersøkelse for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Den viser at 27 prosent tror signalet betyr "Flyalarm", 9 prosent tror det betyr "Faren over", mens 15 prosent svarer "Vet ikke".

- For noen høres det bare ut som bråk. Vi har gått bort fra alt unntatt "Viktig melding - lytt på radio". Før ble det også signalisert for både "flyalarm" og "faren over", men det er kuttet ut nå, forteller sivilforsvarsadjutant Arnulf Grønås.

De siste årene har kun signalet "Viktig melding - lytt på radio" blitt sendt ut. Lyden består av tuting i tre serier, med ett minutts opphold mellom seriene.

Byer og tettsteder

Grønås er ansvarlig for varsling ved Troms sivilforsvarsdistrikt og styrer 52 varslinganlegg fra Setermoen til Tromsø og Lyngen.

- Signalanleggene er plassert i store byer og tettsteder. Blant annet er det fem anlegg både på Finnsnes og i Sørreisa. Det blir sendt signaler via FM-nettet til en mottaker på hvert anlegg, som igjen aktiverer et trykkluftsystem som sørger for lyden, forklarer Grønås.

To varslingsprøver blir gjennomført hvert år. En i januar og en i juni.

Varsling i fredstid

Sivilforsvaret drifter og vedlikeholder varslingsanleggene, mens politiet har ansvaret for å utløse reelle alarmer i fredstid. På landsbasis er det plassert omtrent 1.250 varslingsanlegg for å varsle befolkningen ved akutt fare.

- Det var sikkert dobbelt så mange sireneanlegg for 20 år siden. Nå er det skåret ned til det minimale. Anleggene er montert i tilknytning til fabrikker og tankanlegg der ting kan skje også utenom krig, sier Grønås, som etter onsdagens varslingsprøve vil ta kontakt med sine anlegg for å høre om alt fungerte som det skulle.

- Anleggene er avhengig av strøm og at luften er komprimert. Det er ganske avansert og antennesystemet kan bli utsatt for snø og is, sier han.