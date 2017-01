Jente (17) tiltalt for å ha diktet opp voldtekt

En 17 år gammel jente er satt under tiltale for å ha diktet opp en voldtekt.

Det er satt av to dager til rettssaken som går for Senja tingrett 25. januar.

C: De øvrige omstendighetene ved overtredelsen

«For grovt å ha gitt uriktig opplysning til politiet, ved å fabrikere bevis eller ved annen atferd å ha skapt et uriktig grunnlag for straffeansvar, og derved pådratt noen en siktelse»

Forklaringen medførte at fornærmede ble siktet for voldtekt.

Ifølge tiltalebeslutningen forklarte jenta i mai i fjor til politiet at hun hadde blitt voldtatt av (fornærmedes navn).

MIDT-TROMS: En 17 år gammel jente fra Midt-Troms er av statsadvokatene i Troms og Finnmark satt under tiltale for å ha gitt grove og uriktige opplysninger til politiet.