Begge kjørefelt åpnet

Et utenlandsk vogntog har fikk stans på E6 ved Fossbakken i formiddag. Kjøretøyet er nå fjernet og veien er åpen.

Klokken 12.57 opplyser poitiet gjennom deres Twitterside, at vogntoget nå er fjernet og veien er åpen.

Troms politidistrikt meldte klokken 11.34 at nok et vogntog hadde fått problemer ved Fossbakken.