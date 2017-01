Tre voldsutøvere må punge ut 36.000 kroner

To unge menn og én kvinne er ilagt til sammen 36.000 kroner i bøter etter å ha påført en fjerde person sykemelding i fire dager.

I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 14.400 kroner per person, subsidiært 29 dager i fengsel.

- Ved utmålingen av boten er det lagt inn en strafferabatt. Dersom saken oversendes domstolen for pådømmelse, bortfaller rabatten, står det i forelegget.

For overtredelsen må alle tre ut med 12.000 kroner hver i bot til statskassa.

Her brøt de tre voldsutøverne straffeloven paragraf 271:

Ifølge forelegget utstedet av politiadvokat Marie Lygre, slo og sparket de to mennene og kvinnen en fjerde person mens han lå på bakken.