Fortsatt avhør etter mottaksbrannen

Politiet jobber fortsatt med avhør etter brannen ved asylmottaket på Gibostad, som man mistenker er påsatt.

Mottaket på Gibostad fortsetter med å gå ekstra nattevakter i frykt for brannstifter. Brannen startet i et rom i kjelleren, som var helt overtent da brannvesenet ankom stedet natt til torsdag.

Hun sa til Folkebladet mandag at hun er engstelig og redd for gjentakelse av torsdagens brann på mottaket.

Mottaksleder Heidi Hilmarsdotter Hansen sier til NRK at flere av ungdommene har blitt engstelige og nervøse etter brannen i forrige uke.

Folkebladet kunne fredag melde at politiet mistenker at brannen på Gibostad var påsatt, men politiet ønsker ikke å gå inn på hvilke funn de har gjort i brannruinene.

Politioverbetjent Steingrim Ovesen ved Finnsnes lensmannskontor sier til Folkebladet at politiet fortsetter med både krimteknisk etterforskning og avhør.

Politiet mistenker at brannen ved asylmottaket på Gibostad natt til torsdag er påsatt.

GIBOSTAD: Politiet er i gang med avhør av de mindreårige asylsøkerne etter brannen ved asylmottaket for enslige mindreårige på Gibostad torsdag, melder NRK Troms .