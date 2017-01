Etterlengtet flytting til nye lokaler

Torsdag flytter den interkommunale legevakten inn på Bardu Helsesenter i sentrum på Setermoen. – Vi skal være tilgjengelig hele veien, forteller prosjektleder.

SETERMOEN: Flyttingen er et grep for å komme nærmere sentrum og for å kunne samlokalisere med legetjenesten i helsesenteret. Prosjektleder presiserer at legevakten aldri vil være utilgjengelig i flytteprosessen.

– Vi har fått flere henvendelser som går på om legevakten holder stengt i flytteprosessen og det vil det ikke være. Vi stenger ikke legevakten på noen tidspunkt og folk vil fortsatt få hjelp når de trenger det. Fra onsdag må de som trenger hjelp henvende seg til legekontoret i Bardu, hvor vi nå flytter til, så tar de inn de akutte tilfellene og alt som ikke kan ventes til neste dag. Telefonen vil heller ikke få opphold på noen tidspunkt, sier prosjektleder, Hege Hammer Beck.

Kontaktnummer

Det landsdekkende legevakt nummeret; 116117, vil fortsatt være gjeldene etter flyttingen, men alle andre numre knyttet til legevakten vil endres.

– Det er viktig å få frem at vi ikke bare flytter, men alt av lokale og direkte telefonnummer endres. Det betyr avdelings-nummer, direktenummer og kontakte til AMK og ambulansene. Publikum kan fortsatt nå legevakten på det landsdekkende nummeret, opplyser Hammer Beck.

Fagmiljø

Det å kunne samlokalisere den interkommunale tjenesten og legevakten vil skape en god plattform mellom de to instansene.

– Jeg tror flyttingen blir kjempebra. Vi gleder oss ti å komme inn i nye lokaler i sentrum, og ikke minst kommer vi inn i et fagmiljø som er der. Etter Troms militære sykehus stengte i 2015, blitt mye alene her i bygget. De nærmeste dagene skal vi få flyttet skiltet ned til sentrum slik at det blir helt tydelig hvor vi kommer, sier Hammer Beck.

Også avdelingsleder på legevakten, Øivind Kongsjorden, sier de gleder seg stort til å komme til Bardu helsesenter.

– Vi gleder oss noe veldig, her ser alle frem til flyttingen, det er det ingen tvil om. Mange ting vil bli bedre med egne lokaler, ikke minst en samhandlingen vi får med legekontoret og de fordelene det vil bringe med seg, sier Kongsjorden

Jubileum

5. mars feirer legevakten i Bardu 10 år. Da skal også markeringen av flyttingen feires.

– Vi kommer ikke til å ha en offisiell åpning på torsdag, da jubileumet er så tett opp til åpningen. Selve datoen er ikke på plass enda, men vi har valgt å utsette markeringen slik at de to feiringene blir slått sammen, det gleder vi oss til, forteller Hammer Beck.