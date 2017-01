– Et olje-kompromiss til å leve med

Stortingsrepresentanter i Troms Arbeiderparti mener fiskeri og miljø må veie tyngst.

FINNSNES: I November 2016 vedtok representantskapet i Troms Arbeiderparti at områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja ikke skal konsekvensutredes. Programkomiteen i Arbeiderpartiet har nå kommet fram til en løsning som foreslår konsekvensutredning i kun ett av områdene. Dette er et kompromiss som senjaværing og stortingsrepresentant for Ap, Tove Karoline Knutsen kan leve med.

– Det er mange hensyn som skal tas. Fiskeri og miljø må veie tyngst i denne saken, men samtidig er det mange som mener vi bør finne ut hva som ligger på havbunnen i disse områdene. Det er viktig at vi i nord finner et brukbart komprimiss som tar vare på alle hensyn, og som vi kan stå sammen om, sier hun.

Ønsker ikke oljevirksomhet

Området som programkomiteen ønsker å konsekvensutrede er sør for Lofoten. Vedtak i saken kommer på APs landsmøte til våren. Til tross for at Knutsen er fornøyd med forslaget, er hun likevel klar på sin egen personlige mening rundt oljeboring i nord.

– Mine holdninger er at jeg ikke ønsker petroleumsvirksomhet i disse områdene, avslutter hun.

Balanse i partiet

En annen stortingsrepresentant i partiet som også er imot oljeboring er harstadværingen, Martin Henriksen. Han mener programkomiteen har kommet fram til et vedtak som skaper balanse i partiet.

– Det er viktig å finne en balanse som gjør at miljøverdiene blir ivaretatt. For meg er det viktig at interesser som fiskeri har forkjørsrett i disse områdene, sier han.

Oljesøl kan påvirke

Hva om konsekvensutredningen ett sted konkluderer med at et eventuelt oljesøl kan påvirke de områdene som ikke skal konsekvensutredes?

– Hvis analysen viser at det er stor fare for at uhell vil påvirke miljø og andre områder, må jo dette veie tungt for om man skal åpne opp for boring. Dette er noe man må være obs på. Vi kan ikke gamble med miljø og fiskeri, avslutter Henriksen.