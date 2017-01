Varsler en mild og våt start på uka

Den kommende uka preges av både mildvær og nedbør.

FINNSNES: Fra og med mandag morgen melder meteorologene ved yr.no om to grader varmt og over tre millimeter nedbør i form av regn.

Her varsles det også om liten kuling på opptil 12 meter i sekundet fra vest.

Utover dagen, mot lunsjtider, holder temperaturen seg stabil. Også her lover meteorologene nedbør og en god del vind.

Til kvelds synker temperaturen til null og minus én grad. Her skal det komme litt over fire millimeter nedbør i form av snø.

Innlandet får i dag for det meste røde temperaturer. Det skal også sammenlagt komme opptil 15 millimeter nedbør i form av snø/regn.

Nedbør

Tirsdag fortsetter temperaturen å synke på gradestokken. Meteorologene melder om rundt minus tre grader tidlig på dagen. Det varsles ikke om de store vindkastene her.

Utover dagen vil faktisk gradestokken vise både minus én og pluss én grad ved kysten. Fra og med lunsjtider og fram til midnatt skal det komme opptil åtte millimeter nedbør i form snø/regn.

Minusgrader preger innlandet denne dagen. Her forholder vinden seg rolig og det skal samtidig komme nærmere tre millimeter nedbør i form av snø/regn.

Rolig

Også onsdag står et variert vær for tur. Her lover meteorologene plussgrader om morgenen, samt rundt to millimeter nedbør i form av regn.

Utover dagen synker temperaturen til minus tre grader. Her varsles det ikke om nedbør og vindforholdene forholder seg rolige.

Her får innlandet stort sett blå temperaturer. Det varsles om null grader om morgenen og rundt minus seks grader til kvelds. Noe nedbør meldes det om tidlig på dagen.

Kuldegrader

Ser man på langtidsvarselet er det minusgrader som preger de kommende dagene ved kysten. Fram til 17. januar vil temperaturen variere mellom minus tre til minus seks grader. Det varsles heller ikke om noe nedbør fra og med torsdag denne uka.