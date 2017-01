Sier nei til sammenslåing av Troms og Nordland

Fylkesrådene i Troms og Nordland vil ikke gå inn for sammenslåing. Før jul begynte partene samtaler, men sier i dag at de ikke vil gå sammen om en intensjonsavtale om én stor region bestående av Nordland og Troms.

FINNSNES: Fylkesråd Cecilie Myrseth sier at man heller vil intensivere samarbbeidet mellom fylkene og landsdelen. Fylkesråd Tomas Norvoll i Nordland sier at det ikke finnes nye og store oppgaver for regonene som gjør det naturlig å slå sammen fylkene.

De to sier at regjeringens regionreform har vært mislykket.

- Få er med på tanken om å slå seg sammen. Det er fordi reformen er ullen og vag på hva som er nye oppgaver til slike regioner, sier Norvoll.

Ser utfordringer ved fylkesgrensen

Myrseth sier at man vil jobbe sammen med Finnmark og Nordland i viktige saker for landsdelen.

Ordførerne i Narvik og Harstad var blant pådriverne for én felles region. Norvoll sier at han tar signalet på alvor.

- I Hålogaland sier man at fylkesgrensene gjør ting vanskelig. Det gjelder på områder som utdanning og næringsliv.

Dette skal man ta på alvor, sier Norvill.

- Her kan Troms og Nordland sammen gå inn på programmer på tvers av fylkene for å stimulere næringsliv og institusjoner.

Hovedstadsutfordring

Ordførerne i Harstad og Narvik gikk inn for en sammenslåing før jul. Spørsmålet om hvor en felles fylkeshovedstad skal ligge ble raskt et tema.

- Det er nok den store elefanten i rommet, sa Marianne Bremnes til Harstad Tidende i fjor da tema ble aktuelt.

- Det største skjæret i sjøen er nok å få Tromsø og Bodø til å bli enige om hvor den nye fylkeshovedstaden skal være. For meg er begge utmerkede kandidater, sa Bremnes.