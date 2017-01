Her forbereder de utbyggingen i sentrum

For øyeblikket pågår det skogsrydding på Lundhaugen på Finnsnes.

FINNSNES: Arbeides utføres i forbindelse med at Kunnskapsparken Eiendom AS skal bygge ut et nytt kontor- og leilighetsbygg like bak Kunnskapsparken.

Før selve utbygginga starter opp skal det sprenges ut fjell og kjøres ut masser, samt utføres avretting og grunnarbeid før betongarbeidet. I et informasjonsskriv, som er sendt ut til beboere og næringsliv i området, opplyses det om at sprengningsarbeidet vil medføre støy og støv, samt en økt trafikkmengde.

Det opplyses også selve byggearbeidet vil starte opp i mars/april, og at arbeidene vil bli fullført sommeren 2018.