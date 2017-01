Fortsatt svekket telefonsystem i Lenvik

Lenvik kommune opplever for tiden store problemer med telefonsystemet knyttet til blant andre legevakta. - Vi vet fortsatt ikke hvor feilen ligger, sier informasjonssjefen.

Svestad påpeker at teoriene er mange, men veien til en løsning er lettere sagt enn gjort.

- Har Lenvik kommune vært utsatt for lignende før?

- Vi hadde ei midlertidig løsning i helga, hvor vi ba innbyggerne ringe det gamle nummeret til legevakta. Vi skal ha et møte der vi ser på andre mulige midlertidige løsninger, sier informasjonssjefen.

- Beskjeden fra Telenor er, ifølge Svestad, at de driver med feilsøking og feilretting. Dette ble også gjort i helga, sier Svestad.

- Køsystemet er ute av drift, så per definisjon er det som å ringe til kun én telefon, sier informasjonssjefen.

Per nå går alle telefonene rettet mot legevakta, legekontoret, omsorgssenteret og de øvrige helsetjenestene til servicetorget på kommunehuset.

- Vi ber om at henvendelser som kan vente, begrenses. Det må også påregnes ventetid for de som absolutt må komme i kontakt med tjenestene, opplyses det avslutningsvis.

Lenvik kommune beklager de ulemper telefonproblemene medfører for sine brukere.

- Det jobbes med å finne feilen, men dette kan ta hele dagen, ble det opplyst like før helga tok til.

