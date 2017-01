- Feilen er fikset — alt fungerer som normalt

Siden før helga har Lenvik kommune hatt store tekniske problemer knyttet til sitt telefonsystem.

FINNSNES: Mandag formiddag ble feilen rettet og alt skal nå fungere som normalt.

- Problemet lå, ifølge Telenor, i et kort i en sentral. Dette skulle vært oppdaget fredag, men det skjedde ikke, sier informasjonssjef i Lenvik kommune Arve Svestad.

- Nå er det ordnet og vi beklager til alle som har hatt problemer meg å komme gjennom på linja i helga, legger han til.

Svestad lover at kommunen skal gjøre sitt ytterste for at slike svekkende problemer ikke skal forekomme i framtiden.

Problemet var knytte til Finnsnes legevakt, legekontor, Finnsnes omsorgssenter og de øvrige helsetjenestene.

Unikt

- Har Lenvik kommune vært utsatt for lignende før?

- Nei, dette er helt nytt og derfor er det så vanskelig å finne feilen når vi ikke vet hvor den er, svarer han.