22 sjåfører stanset av politiet i morges

En patrulje fra Troms politidistrikt gjennomførte mandag morgen promille- og dokumentkontroll på Finnsnes.

Ett gebyr ble utstedet til en sjåfør for å ikke ha hatt førerkortet med seg, melder politiet.

FINNSNES : Kontrollen ble gjennomført i Finnfjordbotn og på Twitter melder Troms politidistrikt at 22 sjåfører ble kontrollert.