Tatt for ulovlig scooterkjøring

Politiet anmelder to personer for ulovelig scooterkjøring i Målselv.

I tillegg til ulovlig kjøring, hadde den ene scooterføreren ikke førerkortet i orden for kjøretøyet.

Fleskmoen : To Scooterkjørere ble søndags formiddag tatt for ulovlig kjøring på Fleskmoen, som ligger mellom Andslimoen og Olsborg i Målselv.