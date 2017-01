Mack-sjef frykter Rema-uenighet gir oppsigelser

At Rema 1000 har inngått en såkalt «bestevennavtale» med Ringnes, som eies av Carlsberg Group, kan få store konsekvenser for Mack.

TROMSØ: Administrerende direktør i Mack, Harald Bredrup, kaller det som i disse dager skjer i Rema 1000 for galskap.

– Vi er ikke ferdigforhandlet med dagligvarekjeden, men det ser ikke bra ut per i dag, medgir Bredrup.

Frykter oppsigelser

Dersom Carlsberg Group og Rema 1000 får det som de vil, vil førstnevnte erstatte alle Macks produkter i dagligvarekjedens butikker. Noe som betyr kraftig reduserte inntekter og følgelig kutt for Tromsø-bryggeriet.

– Vi forhandler nå om smulene. Vi er ikke helt ute, men det betyr en kraftig reduksjon i antallet Mack-varer i Rema 1000s butikker.

– Dette er meget alvorlig for oss. Vi snakker om et marked der det bare er tre kunder igjen. Det å miste en tredjedel av det markedet, det er dramatisk, sier Bredrup.

Mack-direktøren legger ikke skjul på at situasjon kan få betydelige følger for Macks organisasjon.

– Vi gikk ut til de ansatte på fredag og informerte om hvordan ting i dag ligger an. Det er en betydelig del av omsetningen som er på spill, og om det ikke skjer store endringer, er vi nødt til å redusere antallet ansatte, slår han fast.

I dag har bedriften 120 ansatte.

– Det er galskap

De siste to årene har Tromsø-bryggeriet spist seg kraftig inn i dagligvaremarkedet i Midt- og Sør-Norge. I 2016 fikk de på plass avtalen med Rema 1000.

Planen var å doble sin markedsandel på landsbasis i løpet av fem år. Nå står hele prosjektet i fare.

– Jeg må ærlig innrømme at om noen hadde sagt til meg at dette kom til å skje, så ville jeg ikke trodd dem. Det er galskap, sier en oppgitt Bredrup.

Han har imidlertid ikke gitt opp alt håp for å redde i land en leverandøravtale med dagligvarekjeden.

– Vi har et sterkt ønske om å fortsette samarbeidet med Rema, og håper de tar til fornuft.

Bredrup mistenker at det er Ringnes og Carlsberg Group som er den drivende kraften bak det som skjer nå.

– Det er nok de som har stilt krav om motytelse til dagligvarekjeden, og det overrasker og sjokkerer meg at de går så hardt ut mot konkurrentene. De har grepet muligheten de har fått gjennom ”bestevennavtalen” med begge hender.

– Jeg synes synd på Rema 1000s kjøpmenn som vi har jobbet godt med i masse år. Vi har gjort vårt ytterste for å oppnå gode, felles resultater. Dette kan umulig være det beste for forbrukerne, og strider jo imot Rema 1000s grunnverdi – at kunden er sjefen.

”Bestevennavtaler”

Rema 1000s nye satsing på bestevennavtaler er en konsekvens av at kjeden ikke ville finne seg i at konkurrentene Coop og Norgesgruppen stikker av med de billigste innkjøpsordningene.

I oktober i fjor fridde derfor kjeden til leverandørene. Strategien går ut på å slanke antall merkevarer i butikkenes utvalg, og inngå langsiktige og eksklusive avtaler med færre leverandører.

I tillegg til Mack, ser det ut til at også Aas og Hansa Borg ut av butikkene. Det spøker også for Coca-Cola-produkter.