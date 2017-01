Hurtigbåt går som planlagt søndag kveld

Hurtigbåtavgangene søndag kveld vil gå som planlagt.

FINNSNES: Troms fylkestrafikk melder at på grunn av værforhold er hurtigbåten innstilt fra Harstad til Finnsnes klokken 16.00.

Buss for båt

Tildligere i dag opplyste Troms Fylkestrafikk at de ønsket å finne alternativt transport, hvis vær- og føreforholdene lå til rette for dette.

– På grunn av vær- og føreforholdene blir det ikke satt opp buss for båt fra Harstad til hurtigbåtpassasjerene som skal med båten klokken 16.00. Fra Tromsø vil båtpassasjerene som skal til Finnsnes og Brøstadbotn få tilbud om buss til Finnsnes, skriver Troms Fylkestrafikk på sin Facebookside.

16.02: Troms Fylkestrafikk melder nå at værforholdene i Harstad og omegn er så dårlige at busselskapet ikke ser det forsvarlig å kjøre buss for båt fra Harstad.

– I følge værmeldingen skal vinden øke, og det er heller ikke sannsynlig at det vil gå hurtigbåt fra Harstad i kveld kl. 19.30. Om det er forhold for å kjøre buss vites ikke. Fra Tromsø vil passasjerene til Finnsnes som skulle med båten kl. 15.45 bli transportert i buss til Finnsnes. Det blir ikke busstilbud for passasjerer som skal fra Tromsø til Harstad, skriver de på facebooksiden deres.

17.15: Troms Fylkestrafikk gir beskjed om at det blir satt opp buss for båt fra Finnsnes ca. kl.17.45 for passasjerer fra Finnsnes som skal til Tromsø søndag.

Går som planlagt

Søndag kveld melder Troms Fylkestrafikk at hurtigbåtavgangene søndag kveld vil gå som planlagt.

18:37: - Kapteinene på hurtigbåtene fra Harstad kl. 19:30 og fra Tromsø kl. 20:00 har tatt avgjørelse om at de vil starte rutene etter normal ruteplasn i kveld søndag 8. januar. Forholdene ser noe bedre ut enn tidligere i ettermiddag, men det er fortsatt en del bølger og grov sjø. Båtenen vil gå innenfor Rolla, Anderøja og Dyrøy for å unngå de verste dønningene. Av den grunn vil det bli noen forsinkelser.