Her holdt det på å gå galt for Ernst Hugo

Et hjul var det eneste som hindret bilen til Ernst Hugo Eriksen i Botnhamn fra å havne på havet.

Mefjorden: Eriksen var på vei til et selskap i Senjahopen lørdag kveld, da ulykken skjedde like etter Breitindtunellen.

– Det var et skikkelig sørpeføre lørdag kveld. Da jeg kom ut av Breitindtunellen var jeg uheldig og traff omlag 10 centimeter med sørpe og fikk sleng på bilen. Bilen traff det ene autovernet, så kom jeg til neste del der det autovernet jeg fulgte går ned i bakken. Her starter et nytt fra bakken og opp, på innsiden av veien. Dette skaper en vipperampe som løfter bilen og vipper den over, forklarer Eriksen.

Skremmende

Han sier at det var en skummel situasjon og glad bilen ikke havnet i fjæra eller på havet.

– Det var ganske skremmende. Jeg tenkte først at ok, nå bulker jeg bilen, men så ser jeg at jeg kommer mellom autovernet og da trodde jeg det bar i fjæra, det var en guffen situasjon, sier Eriksen.

Bilen som havnet på utsiden av autovernet, fikk et hjul festet på innsiden, som det eneste som holdt bilen igjen.

– Det er ganske bratt der, så det kunne fort ha endt galt. Man har kjørt seg fast og stoppet av mye, men at man på den måten kan bli vippet på havet, det var ikke noe særlig, sier Eriksen.

Varslet politi

Eriksen sørget for at bilberging og politi ble varslet lørdag, slik at ingen missforståelser eller misstanker skulle oppstå.

– Jeg har kjørt denne veien i 20 år, men dette var en guffent opplevelse. Jeg kjørte ikke fort ettersom forholdene var slik de var, så jeg kan ikke skylde på fart. Broren min kom kjørende litt for meg og fikk sleng og holdte på å havne utenfor han også. Nei dette var ikke noe særlig, sier Eriksen.

Ønsker endring

Han synes det er rart at vegvesenet har konstruert autovernet slik.

– Det kan jo ikke være slik at når man er uheldig, så er det en sjanse for at autovernet sørger for å vippe bilen ut av veien og på havet. Dette må de ordne opp i, sier Eriksen.