Flere fri for strøm etter trafo-brann

Deler av Skøelv er uten strøm etter brann i en trafostasjon.

Ifølge Troms Kraft er det strekningen Angeln - Smørsgård - Kolstad - Ramberg som er fri for strøm. Rettetiden er satt til klokken 21.00 søndag kveld.

Politiet ankom stedet rundt klokken 19.30 søndag kveld. Like etter ble veien stengt mens brannmannskapet slukket brannen. Kort tid etterpå åpnet vegen igjen.

- Det er omkjøring via gangfeltet, sier Blindheim.

Folkebladets reporter på stedet, Stian Blindheim, forteller at brannvesenet dirigerer trafikken.

Trafostasjonen ligger like ved Skøelv skole.

- Per nå er det kun brannmannskaper som har rykket ut. De skal tilbakemelding til politiet når de har vurdert situasjonen, opplyser politiets operasjonssentralen til Folkebladet rundt klokken 19.00.