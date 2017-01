– Dette skal jeg huske resten av livet

Lørdags kveld stod en stolt Andrine Daleng (16) på scenen under idrettsgallaen. Sammen med Ole Gunnar Solskjær delte de ut prisen til årets trener.

Hamar: Det var stort for en fra Salangen å stå på scenen under årets idrettsgalla som gikk av stabelen lørdags kveld. Daleng var selv litt overrasket over hvor bra det gikk.

– Det gikk egentlig veldig bra. Jeg var overraskende lite nervøs. Det kom like før jeg skulle gå på, men det gikk helt greit. Det var jo utrolig stort å stå på scenen der fremfor så mange. Ikke minst var det stort å stå sammen med Ole Gunnar Solskjær. Jeg har jo møtt han mange gang og vi satt sammen med han på bordet i salen hele kvelden. Så litt prat om fotball ble det jo, sier Daleng.

Stolt

Det var en stolt og glad Salangsjente som fikk mingle med kremen av norske idrettshelter

– Vi fikk møtt nesten alle kjendisene som var der. Her fikk vi ta bilde og snakket med de. Jeg fikk høre at jeg var veldig flink på scenen og det var jo kjempeartig. Blant annet sa Ada Hegerberg det til meg, som satt på bordet bak oss, forteller Daleng.

Det var gjennom konkurransen «Drømmetanken» hos Norsk-Tipping at Daleng fikk æren av å dele ut pris på Idrettgallaen. Dette er hun svært glad for.

– Jeg er veldig takknemlig for denne opplevelsen. Det var jo stas å få representere Salangen IF Fotball, stå der og fortelle hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. Det er jeg stolt av, sier Daleng.

Resten av livet

Telefonen hennes har nesten ikke stått stille etter at hun delte ut prisen som ble sendt på riksdekkende TV samme kveld.

– Jeg har fått så mange meldinger på Facebook, snap og meldinger. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få takket alle. Det hele var veldig stort, jeg tror jeg ikke helt har kommet over det enda, Dette er noe jeg skal ta med meg å huske for resten av livet. Jeg kommer til å leve lenge på dette, sier Daleng.

– Så nå legger du igjen kjendislivet og reiser nordover?

– Ja, jeg blir nok å sveve litt, men nå det tilbake til hverdagen, ler Daleng.