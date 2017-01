– Aldri vunnet så mye penger før

Det ble full jubel hos Per Ludvig Hanstad (67) fra Bardu, da Norsk-Tipping ringte fredag kveld.

De andre vinnerne var fra: Askim i Østfold, Grålum i Østfold og to vinnere var fra Ålesund i Møre og Romsdal

Hanstad hadde allerede sjekket vinnerkupongen, og var klar over at han var noen kroner rikere da Norsk Tipping ringte.