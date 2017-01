Nekter å miste lensmannskontoret

Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo har vært i møte med Politidirektoratet. Hun nekter å gi slipp på Salangen lensmannskontor på det hun kaller prosessfeil.

SJØVEGAN: Wiggen Prestbakmo har gjennom hele prosessen med politreformen vært kritisk til prosessen. En prosess hun mener Salangen har vært utelukket fra.

Det førte til at hun tirsdag var i møte med Politidirektoratet. Blant annet for å si sin generelle mening om hvordan mindre lokalsamfunn er blitt brikker i en prosess de ikke har hatt tilgang til.

– Vi ønsket blant annet å påpeke svakhetene og unnlatelsene vi har opplevd i den lokale prosessen. Jeg skjønner at ikke alle 24 kommuner får det som de vil, men jeg ser ikke at noen av våre innspill har vært diskutert i styringsgruppen for denne prosessen. Vi mener vi har løpt etter styringsgruppa for å både få innblikk i prosessen og bli hørt, sier Wiggen Prestbakmo.

I så måte synes hun det var befriende å snakke med noen som ga ærlige svar. Ikke svar hun kanskje aller helst ville ha, men i allefall ærlige svar.

– Politidirektoratet gikk langt i å innrømme at tidsfristen og intensjonen med prosessen ikke nødvendigvis hang sammen. Og de medgir at kommunikasjonen har vært for dårlig, sier Prestbakmo.

Formelle feil

Salangen-ordføreren mener hele prosessen med politireformen er tuftet på formelle feil i forhold til prosesskravene. Wiggen Prestbakmo mener det også var grunnlag for å bruke mer tid i prosessen.

– Stortinget ga justisdepartementet beskjed om at det skulle være minimum 210 lensmannskontorer, men Politidirektoratet ga beskjed til departemnetet at det ikke var mulig innefor reformkravet å samle funksjonene på så mange kontorer. Det interessante i dette er at departementet gir etter på et vedtak som er gjort av Stortinget, sier Wiggen Prestbakmo.

Vet ikke innhold

Hun mener man nå får en politireform der man ikke vet innholdet.

– Vi kan ikke akseptere at det går ut over innbyggerne i Salangen, Sørreisa eller hvor det måtte være. Dette ligner til forveksling på andre reformer der sentraliseringen kommer først, og så skal man se på hva det skal inneholde. Det blir en problem for distriktene hvis hovedpoenget er å spare penger for Staten, sier Wiggen Prestbakmo, som lover at kampen for lensmannskontoret ikke er over.