Tyvgodset ble langt dyrere

En 44 år gammel mann må betale dyrt for lakse- og svinefileten han stjal på Rema.

SØRREISA: En 44 år gammel mann fra et kystliggende område må ut med flere tusen kroner etter at han i fjor sommer stjal to pakker laksefilet og to pakker svinefilet fra Rema 1000 i Sørreisa.

Tyveri

Ifølge forelegget, utstedt av politimesteren i Troms, hadde varene en samlet verdi på 279 kroner.

Da mannen begikk naskeriet, brøt han straffeloven paragraf 323, første ledd:

«For å ha tatt en gjenstand som tilhørte en annen, med forsett om å skaffe seg en eller andre en uberettiget vinning ved å selge, forbruke eller på annen måte tilegne seg den».

Bot

For overtredelsen må mannen betale en bot på 3.000 kroner til statskassa.

Dersom saken oversendes domstolen for pådømmelse, bortfaller strafferabatten.

I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 4.000 kroner, subsidiært syv dager i fengsel.