To hundeeiere må ut med til sammen 6.000 kroner i bøter

To hundeeiere i Tranøy må til sammen ut med 6.000 kroner i bøter for å ha latt hunden gått løs.

For overtredelsen må de begge ut med 3.000 kroner hver til statskassa.

«For som hundeholder å i tiden fra og med 1. april til og med 20. august ha unnlatt å holde hunden i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt slikt at den kunne jag eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, reint hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo» , heter det i forelegget.

Her brøt de begge hundeloven paragraf 28, første ledd:

TRANØY : Det var i løpet av sommeren i fjor at de to personene med familiær tilknytning lot hunden gå løs.