- Ta høyde for kanselleringer

Skal du reise med hurtigbåten i dag? Da må du ta høyde for at avgangen kan kanselleres.

«Det er for mye sjø til at det er forsvarlig å anløpe disse destinasjonene» , melder Troms fylkestrafkk.

Klokken 06.41 fredag morgen meldes det om at hurtigbåt rute 6 fra Harstad går som normalt på sin første tur, tross mye vind, men at anløpene Skrolsvik og Krøttøy vil bli sløyfet på neste avgäng fra Harstad kl. 08:00, melder avisa iTromsø.

Troms fylkestrafikk skriver på sine hjemmesider: «For hurtigbåtene i rute 2 mellom Tromsø og Harstad fredag morgen (begge retninger), vil det IKKE bli satt opp buss for båt i tilfelle det blir kanselleringer. Reisende henvises til senere avganger».

Årsaken er at det på morgenkvisten fredag er meldt sterk vind.

- Reisende med hurtigbåten fredag morgen må ta høyde for at anløp kan sløyfes og avganger kanselleres, opplyses det.