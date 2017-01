Styrker bemanninga for å gå brannvakt om natta

Politiet mistenker at brannen ved asylmottaket på Gibostad natt til torsdag er påsatt.

- Det er ingenting som tyder på at vi har en pyroman springende rundt, sier han avslutningsvis.

Ovesen mener ikke at innbyggere ellers rundt omkring i regionen bør være ekstra på vakt etter brannen på mottaket:

- Nei, men vi har informert mottaket og bedt de om å ta vare på beboerne sine og eventuelt vurdere å sette inn flere folk, slik at de får en kraftigere bemanning, svarer politioverbetjenten.

- Vi er interessert i tips for å få klarlagt det som har skjedd i forkant av brannen. Jeg kan ikke på nåværende tidspunkt kommentere det du spør om, men alt av informasjon som kan bringe saken videre, er vi interessert i, svarer Ovesen.

- Har dere nok sterke bevis, eller er dere avhengige av tips for å komme til bunns i saken?

- Vi startet torsdag, men vil fortsette i dag. Samtidig vil vi i videre arbeid avhøre aktuelle vitner som var tilstede i forkant, under eller etter brannen, sier han.

Politioverbetjent ved Lenvik lensmannskontor, Steingrim Ovesen, opplyser at arbeidet med åstedsundersøkelse fortsetter fredag:

- Nei. Dette kom veldig brått på. Vi har vært veldig heldige og har stort sett hatt det rolig her hos oss, svarer hun.

- Nei, ikke med en gang. Dersom de kommer over noe i media, vil vi informere hver enkelt der og da, svarer hun.

- Vi er i kontakt med UDI for å få styrket bemanninga, slik at vi kan gå brannvakt om natta. Det handler til syvende og sist om å trygge beboerne og personalet, svarer mottakslederen.

Natt til torsdag begynte det å brenne i et bygg tilknyttet mottaket på Gibostad. Torsdag formiddag var brannvesenet tilbake på inspeksjon.

- Av hensyn til den videre etterforskingen kan vi nå ikke gå nærmere inn på hva vi bygger denne mistanken på. Så langt er det ingen mistenkte i saken og etterforskingen pågår for fullt. Politiet er interessert i tips fra publikum, opplyses det.

Da brannen brøt ut var det 28 beboere og to ansatte på asylmottaket, som alle ble evakuert og flyttet til hotell. Politiets etterforsking gir, ifølge en pressemelding fra Lenvik lensmannskontor, grunn til å mistenke at brannen er påsatt.

Driftsoperatøren Link as har siden 2014 leid deler av Senjagården til drift av Gibostad statlige asylmottak for enslige mindreårige. Sørfløyen inngår ikke asylmottakets leieareal.

GIBOSTAD : Natt til torsdag 5. januar klokken 00:38 mottok politiet melding om brann i Senjagården på Gibostad. Det viste seg at det brant i ei fløy av bygget som vender mot sør.