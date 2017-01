Rottweiler angrep skigåer - nå får eieren svi

En hundeeier i 30-årene er ilagt en betydelig bot etter at hunden hans angrep en skigåer i fjor vinter.

- Dersom saken oversendes domstolen for pådømmelse, bortfaller strafferabatten. I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 7.200 kroner, subsidiært 24 dager bak lås og slå.

For overtredelsen er mannen ilagt en bot til statskassa på 6.000 kroner, subsidiært 12 dager i fengsel.

«For som hundeholder å ha unnlatt å forebygge eller avverge at hunden rettsstridig angrep eller skadet en person.»

Her brøt mannen hundeloven paragraf 28, andre legg - bokstav a:

- Skigåeren ble bitt i høyre lår og måtte oppsøke lege for å få stivkrampesprøyte, heter det i forelegget.

SØRREISA : Det var i mars måned i 2016, om dagen, at mannen tok med seg hunden sin av rasen Rottweiler på tur i skiløypa.