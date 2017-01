Opplever telefonproblemer

Lenvik kommune opplever for tiden store problemer med telefonsystemet knyttet til blant andre legevakta.

- Vi ber om at henvendelser som kan vente, begrenses. Det må også påregnes ventetid for de absolutt må komme i kontakt med tjenestene, skrives det avslutningsvis.

Lenvik kommune beklager de ulemper telefonproblemene medfører for sine brukere.

FINNSNES : «Vi har for tiden store problemer med telefonsystemet knyttet til Finnsnes legevakt, legekontor, Finnsnes omsorgssenter og øvrige helsetjenester.»