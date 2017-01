Langt flere sier nei til nedleggelse

Støttegruppene «Bevar 139. luftving og 339-skvadronen» og «Bevar Andøya flystasjon» på Facebook fortsetter å øke i antall medlemmer.

BARDUFOSS: Den forholdsvis nyopprettede Facebook-gruppen «Bevar 139. luftving og 339-skvadronen» fikk en pangstart da den ble startet for én uke siden.

For bare to dager etter opprettelse rundet gruppen 7.000 medlemmer.

Over 37.000 sier nei til nedleggelser Støttegruppene ”Bevar 139. luftving og 339-skvadronen” og ”Bevar Andøya flystasjon” på Facebook har over 32.000 medlemmer.

I dag, én uke etterpå, har gruppen godt over 12.000 medlemmer.

Bak initiativet står blant andre arbeiderpartipolitiker og tidligere kommunestyremedlem i Lenvik, Tommy Sarnes, leder i Målselv Venstre, Rolf Austgard og hovedtillitsvalgt i Hæren for Norges offiserforbund, Pål B. Nygård.

Administrator Tommy Sarnes skriver på gruppens «tavle» at de har fått et luksusproblem:

- Vær aktive

- Med over 12.000 medlemmer, er det mange som skriver at de støtter saken. Trykk heller «Liker» på siden, da viser dere støtten vi trenger. Vær aktive i debattene, og still gjerne spørsmål. Jeg håper på 100.000 følgere, så stå på, skriver han.

«Bevar Andøya Flystasjon» har i dag nærmere 22.000 gruppemedlemmer.