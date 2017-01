Kjørte i snøskalv og meide ned veiskilt

En bil kjørte fredag ettermiddag utfor veien og meide ned et skilt på Karlstad.

KARLSTAD: Operasjonslederen ved Troms politidistrikt opplyser fredag klokken 16:44 at en bil hadde kjørt i snøskavlen og kjørt ned et skilt ved Karlstad i Målselv, på fylkesveien mellom Buktamoen og Finnsnes.