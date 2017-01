Hurtigbåtene innstilt på grunn av uvær

Hurtigbåtene til og fra Midt-Troms er kansellert fredag på grunn av dårlig vær.

FINNSNES: Flere steder, særlig i sørlige deler av fylket, blåser det med vindkast opp i 30 meter pr. sekund fredag, melder Harstad Tidende.

Dårlig vær

Troms fylkestrafikk melder at hurtigbåten med avgang fra Harstad klokka 13.00 og klokka 17.00 fredag er innstilt på grunn av værforholdene.

- Ta høyde for kanselleringer Skal du reise med hurtigbåten i dag? Da må du ta høyde for at avgangen kan kanselleres.

Det samme gjelder hurtigbåten fra Tromsø klokka 13.45 og klokka 16.15. Passasjerer fra Harstad henvises til siste avgang klokka 19.30. Denne båten skal betjene alle destinasjoner.

Hurtigbåten fra Tromsø rute 4 kl. 16:00 til Lysnes, Tennskjær og Vikran er også innstilt.

Ikke buss

Tidligere i dag meldte Troms fylkestrafikk at reisende bes ta høyde for kansellerte avganger fredag. Sterk vind gjør at flere anløp kan kanselleres i Troms.

Det settes heller ikke opp busser.

– Alle disse båtene er kansellert på grunn av værforholdene. Av samme grunn settes det ikke opp buss for båt før eventuelt senere i kveld. Hvis siste båt går full eller blir innstilt, og været tillater det, kjører vi buss for båt, opplyser Troms fylkestrafikk fredag ettermiddag.

Urolig helg

Det blir også en urolig værtype i helga. Lørdag meldes det om nordvestlig periodevis stiv kuling utsatte steder, utover dagen minkende til frisk bris, først i sør. Det blir snøbyger, mens på kysten kommer nedbøren i form av regn- eller sluddbyger.

Søndagen øker vinden igjen, ifølge meteorologene. Da blir det sør-sørvest liten og kan hende full storm, fra ettermiddagen vestlig stiv til sterk kuling.

Over helga blir det mer rolige forhold igjen. Temperaturen skal synke og det blir en del nedbør i form av snø.