Hold på hatten - nå blir det storm

Kaldværet gir seg og like rundt hjørnet kommer mildværet. Imidlertid må vi gjøre oss klar for en god del vind.

FINNSNES: Meteorologene har allerede sendt ut OBS-varsel for yttersida av Senja. Her ble det meldt om sørlig stiv eller sterk kuling allerede torsdag kveld.

Til avisa Fremover forteller vakthavende meteorolog ved Værvarslinga Nord-Norge, Ola Mellem, at vinden vil øke til liten storm både ved kysten og i fjellet fredag.

Liten storm betyr en vindstyrke på om lag 22 meter i sekundet.

- Det kommer inn et lavtrykk fra vest som akkurat nå ligger over Island. I tillegg har vi et lavtrykk hengende over Svalbard. Disse to, kombinert med et høytrykk i Sør-Norge fører til mye vind, sier meteorologen til avisa.

Dette betyr nødvendigvis ikke at verken innlandet eller andre kystlige strøk som for eksempel Finnsnes, blir svært preget av vinden.

Minus 20 grader

Ser man på yr.no skal vindstyrken fredag komme opp i rundt ti meter i sekundet utpå dagen på Finnsnes.

Temperaturen varierer mellom minus én grad om morgenen og pluss fire grader til kvelds. Her skal det også komme en god del nedbør i form av regn.

På innlandet melder meteorologene om minus 20 grader om morgenen og minus én grad til kvelds. Denne dagen skal det komme nærmere seks millimeter nedbør i form av snø.

Mildere

Ser man på været lørdag varsles det kun om plussgrader ved kysten. Her skal det også komme en god del nedbør i form av regn.

Lørdag blir det også mildere på innlandet. Her varsles det om temperaturer på mellom minus én og minus fem grader fra morgen til kveld. Også her kan det komme noe nedbør i form av snø.