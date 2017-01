Får returnere til mottaket etter brannen

De 28 unge asylsøkerne som måtte evakuere fra sitt hjem på EMA-mottaket på Gibostad, får flytte hjem i ettermiddag.

GIBOSTAD: Det melder NRK Troms fredag morgen.

Brannen er slukket - alle er evakuert Alle beboerne er evakuerte etter brannen på asylmottaket på Gibostad natt til torsdag.

Det var natt til torsdag denne uka at de 28 enslige mindreårige asylsøkerne (EMA) måtte evakuere etter at brann oppstod i et bygg tilknyttet asylmottaket på Gibostad.

Asylsøkerne fikk ta inn på et hotell på Finnsnes, hvor de har bodd siden.

- Brannen kan ha startet i kjelleren Natt til torsdag begynte det å brenne i et bygg tilknyttet mottaket på Gibostad. Torsdag formiddag var brannvesenet tilbake på inspeksjon.

I kveld får de flytte tilbake til mottaket.

- Vi har fått lufta ut og vaska, sier mottaksleder Heidi Hilmarsdotter Hansen til NRK Troms.