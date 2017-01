18-åring for hard på gassen - får 10.000 kroner i bot

En 18 år gammel mann fra Sørreisa kjørte altfor fort i sommer. For det må ha ut med 10.000 kroner til statskassa.

Forholdet medfører også, ifølge forelegget, tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på fem måneder, regnet fra august i 2016.

- Dersom saken oversendes domstolen for pådømmelse, bortfaller strafferabatten. I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 12.000 kroner eller 24 dager i fengsel.

For overtredelsen ilegges han en bot til statskassa på 10.000 kroner, subsidiært 20 dager i fengsel.

SØRREISA : Det var i august i 2016 at mannen fra Sørreisa kjørte i 98 kilometer i timen på en strekning der høyeste tillate hastighet var 60 kilometer i timen.