Varsler sterk boligprisvekst

Prisveksten på nordnorske boliger endte på nesten ti prosent i 2016. Eksperter forventer en fortsatt sterk vekst frem mot sommeren.

Totalt regner meglersjefen med at prisveksten i Bodø og Tromsø vil bli på rundt 6-7 prosent.

– Det vil derfor komme flere brukte boliger til salgs i markedet. Dette er en av årsakene til at vi tror at prisveksten vil flate ut utover året, sier Amundsen.

– Dette gjelder nesten hele landsdelen. Noen unntak blir det nok, for eksempel helt sør i Nordland. Det store bildet viser imidlertid stor rift om de få boligene som er tilgjengelige i markedet fram mot sommeren, sier Amundsen, som forventer at prisene vil flate ut når flere store boligprosjekter ferdigstilles i løpet av året.

Hun forventer en sterk prisvekst på boliger i første kvartal 2017, spesielt fordi det nye året starter med et lavt antall boliger for salg.

– Det nordnorske boligmarkedet var som forventet i fjor. Vi hadde en litt treg start på året, men det løsnet i 2. kvartal. Omløpshastigheten ble redusert mot våren og vi så at boligprisene steg mest i første halvår, sier administrerende direktør Kristin Amundsen i EiendomsMegler 1 Nord-Norge.