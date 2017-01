Tiltalt for å ha kjørt bil med 2,93 i promille

En mann i slutten av 50 årene fra Senja er tiltalt for å ha kjørt bil med nærmere tre i promille.

Mannen står også tiltalt for å ha brutt seg inn i et hus på Senja. Dette skal ha skjedd ved en senere anledning.

Ifølge tiltalebeslutningen var det en sen vårkveld i fjor at mannen kjørte bil fra Finnsnes og videre utover på Senja.

FINNSNES : En mann i slutten av 50 årene er satt under tiltale for brudd på både vegtrafikkloven og straffeloven.