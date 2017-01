Hunden bet kvinne i ansiktet - nå får eieren svi

En 37 år gammel mann er ilagt en bot på 6.000 kroner etter at hunden hans hoppet på en kvinne og bet henne i ansiktet.

For overtredelsen må mannen ut med 6.000 kroner i bot til statskassa.

Her brøt mannen hundeloven paragraf 28, andre ledd bokstav a: «For som hundeholder å ha unnlatt å forebygge eller avverge at hunden rettsstridig angrep eller skadet en person.»

Kvinnen ble påført et kutt i underleppa og måtte til lege og ta stivkrampevaksine.

MÅLSELV : Det var en ettermiddag i mai i fjor vår at mannen festet hunden sin av typen Border Collie til en stolpe utenfor hjemmet sitt.