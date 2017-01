Fyllekjørte inn i husveggen - må møte i retten

En kvinne fra innlandet er tiltalt for å ha kjørt bil i beruset tilstand.

BARDU: En kvinne i 40-årene fra Bardu kommune er satt under tiltale for å ha kjørt bil i beruset tilstand.

Da blodprøve ble tatt var alkoholkonsentrasjon 1,53 promille.

Hjemmebrent

Det var i fjor vår at kvinnen skal ha ført en personbil på veier rundt Setermoen i Bardu kommune, til tross for at hun var alkoholpåvirket.

Samme ettermiddag, bare litt senere - og etter kjøringen, inntok hun ifølge tiltalebeslutningen ett og et halvt glass hjemmebrent.

- Dette til tross for at hun forstod at kjøringen kunne medføre politietterforsking, heter det i tiltalebeslutningen.

Kjørte i veggen

For kvinnen skal også, ifølge politimesteren i Troms, ha kjørt inn i husveggen da hun forsøkte parkere utenfor huset sitt.

Kvinnens mann skal også ha forsøkt stanse kvinnen fra å kjøre.