Brannen er slukket - alle er evakuert

Alle beboerne er evakuerte etter brannen på asylmottaket på Gibostad natt til torsdag.

GIBOSTAD: Natt til torsdag brøt det ut brann på asylmottaket på Gibostad.

- Brannvesenet er på stedet og har startet slukking og evakuering er i gang. Politi og ambulanse på vei til stedet, skriver Troms politidistrikt på Twitter klokken 00.59.

Under kontroll

Operasjonsleder Reinert Johansen sier til Folkebladet klokken 01.40 at brannen er under kontroll.

- Brannen er under kontroll. Den delen av bygget der det har vært brann er ikke gjennomsøkt helt, men det er ikke en del av der beboerne bor. Det er en fløy som er leid ut til noen andre.

Alle beboere på mottaket er evakuert.

- Det som skjer nå er at beboerne på selve mottaket, de skal vi prøve å finne en annen plass å bo for natten. Vi har fått tak i en buss fra Cominor som skal komme å hente dem, sier Johansen.

Det er ledelsen ved mottaket som skal finne overnatting til beboerne natt til torsdag.

- Det blir nok antageligvis hotell, sier operasjonslederen.

Gjennomfører søk

Røykdykkere gjennomfører nå søk i den fløyen hvor brannen har oppstått.

- Har dere mistanke om at det kan være personer der?

- Brannvesenet holder fortsatt på å klarere den fløyen og må først få gjort det. Men vi har ikke opplysninger om at det skal være noen der, sier Johansen.¨

Han har ikke opplysninger om selve størrelsen på brannen.

- Vi har ikke fått noen rapport tilbake på det ennå, men vet at brannen skal være under kontroll. Hvor mye skader eller hvor i bygget er jeg ikke kjent med. Men det var aldri noen fare for spredning eller noe slikt til andre bygg.

- Hva skjer videre nå?

- Første prioritet nå er at brannvesenet får sjekket fløyen der brannen er. Så er det å få fraktet bort beboerne på mottaket som må finne seg et annet sted å sove.

Mottaket på Gibostad er for enslige, mindreårige asylsøkere. Mottaket er lokalisert i Senjagården, som ligger drøye 25 kilometer nord for Silsand på Senja.