Brann på asylmottak

Nødetatene har rykket ut til brann på et asylmottak.

Mottaket på Gibostad er for enslige, mindreårige asylsøkere. Mottaket er lokalisert i Senjagården, som ligger drøye 25 kilometer nord for Silsand på Senja.

Politiet opplyser at brannen er i en del av mottaket som leies ut til et firma.

Klokken 00.59 skriver politiet på Twitter at politi og ambulanse er på vei til stedet.