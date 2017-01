– Hadde de egenskapene vi ønsket

Håvard Gangsås (50) fra Lesja blir ny rådmann i Bardu kommune.

SETERMOEN: Det var et enstemmig kommunestyre som onsdag kom frem til dette. Nå er det opp til et forhandlingsutvalg og arbeid med et tiltredingen som skal på plass, før Gangsås starter i jobben.

I februar

– Det er mye som taler for at han kan starte første februar. Det er jo veldig bra at han signaliserer at han ønsker å takke ja. Det gjør at denne perioden uten rådmann blir på bare en måned, sier ordfører i Bardu, Toralf Heimdal.

Det er Gangsås egenskaper som er hovedårsaken bak ansettelsen i følge ordføreren.

Ligger an til å bli ny Bardu-rådmann Bardu kommunestyre skal onsdag stemme over å tilsette ny rådmann. Opprinnelig fra Harstad, er Håvard Gangsås, mannen som ligger an til å overta stillingen.

– Han traff veldig godt innenfor det vi la vekt på i kravspesifikasjon i stillingen og i de egenskapene vi ønsket. Jeg tror det blir spennende med ny rådmann og håper vi klarer til å få til et kjempebra samarbeid, avslutter ordføreren.