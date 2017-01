Samlivsbrudd kan bli dyrt

Mange og lange sykefravær kan koste bedrifter dyrt. Nå inviteres du til foredrag om akkurat det.

SKALAND: I slutten av måneden inviterer Berg kommune og Viken senter til to foredrag på Breidablikk på Skaland.

Et foredrag for arbeidstakere og et foredrag for bedrifter og HR-ansvarlige på Senja.

For ifølge Janne-Monica A. Kaarigstad, ved Viken senter i Bardu, viser nyere forskning fra SINTEF at problemer i samlivet og samlivsbrudd kan koste opp til 120.000 kroner per arbeidstaker for en bedrift gjennom økt fravær og nedsatt konsentrasjonsevne.

– Dette er noe av det som vil bli tema på foredragene 25. januar om ettermiddagen, opplyser hun i en e-post til Folkebladet.

Suksess

Jobb og familie–samme sak er det overordnede temaet som møter deltakerne på foredraget i slutten av måneden.

Det er Kaarigstad som er foredragsholder og Viken senter opplevde suksess da det samme foredraget ble holdt i Harstad tidligere i vinter.

– Viken senter har sammen med Modum Bad siden 2012 kjørt samlivskurs for ansatte i Forsvaret i inn- og utland og hele 700 par har gått på kurs hos oss, forteller Kaarigstad til Harstad Tidende.

– Det er par i alle aldre og evalueringer viser at 97,7% av parene vil anbefale kurset til andre par, sier hun videre, som i slutten av 2016 møtte forsvarsansatte i Trøndelag.

med ansatte, sier hun til avisa.

Forebygging

– Vi jobber med forebyggende tiltak som blant annet bedriftsledere kan dra nytte av i samtaler

Kaarigstad har jobbet ved Viken senter siden oppstarten.

– De senere årene har jeg jobbet med foredrag og mye av det vi snakker om er forebygging, forteller hun.

Foredragene 25. januar er gratis og Kaarigstat lover lett servering.

Tema for møtet

Hva du som leder kan tjene på ved å ha velfungerende medarbeidere.

Hvorfor forebyggende arbeid er en god investering for din bedrift.

Hvordan medarbeidere som gjør aktive valg i forhold til en pendler- eller fraværs situasjon vil lykkes bedre i arbeidslivet.

Hvordan gode relasjoner på hjemmebane slår positivt ut i krevende jobbsituasjoner.

Gjennomgang av spennende verktøy og metoder som hjelper bedrifter i utfordrende situasjoner.

Behandler du alle medarbeiderne likt, så gjør du en forskjell på dem, sier vi.